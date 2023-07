Thomas Ceccon argento nei 100 dorso

Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d'argento nei 100 dorso ai mondiali di nuoto in corso a Fukuoka.

L'azzurro, già alla terza medaglia in questa rassegna iridata, ha chiuso alle spalle dello statunitense Ryan Murphy, che ha fatto segnare il tempo di 52″22, di poco inferiore al 52''27 dell'italiano. Anche la medaglia di bronzo è andata ad un atleta Usa, Armstrong.

"Certo preferivo vincere - ha detto alla fine - sono entrato in acqua per questo: ma non ho nuotato fluido come ieri, ma la prova non è stata male. Non è mai scontato vincere. Ho nuotato peggio rispetto a ieri, il secondo posto va bene anche se il tempo è migliorabile, così come partenza e arrivo".



