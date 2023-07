Maltempo fa strage di alberi,nel veronese giù enorme platano

I nubifragi della scorsa notte con fortissimo vento e grandine hanno causato anche una strage di alberi in Veneto, con centinaia di piante abbatute dal vento. In alcuni casi proprio il crollo di rami e tronchi sulle strade ha avuto anche gravi conseguenze: come nel caso di Zimella (Verona) dove un 16enne ha riportato un grave trauma toracico sbandando con la moto per evitare una grossa pianta a terra.

La zona più colpita, con molte strade provinciali rimaste bloccate dagli alberi finiti sulla carreggiata, è stata il veronese. A San Giovanni Lupatoto, nella tempesta scaricatasi sul comune prima dell'alba, il vento ha sradicato un enorme platano vecchio di 70 anni, alto più di 20 metri, che si è rovesciato su una della strade principali, sfiorando un automobile parcheggiata, fortunatamente vuota Protezione Civile, Vigili del fuoco e operai comunali sono alle prese con un super-lavoro in diversi comuni della provincia scaligera per spostare tronchi e rami di grosse dimensioni, e ripristinare la normale viabilità.



