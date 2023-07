Settimana della critica, l'Italia corre con le ballroom

"Storie intime e corali e film che hanno l'urgenza di dire cose giuste e, soprattutto, di sapere come dirle". Così stamani, da remoto, Beatrice Fiorentino, delegata generale della Settimana Internazionale della Critica (SIC) ha presentato la 38/ma edizione (30 agosto - 9 settembre), sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) nell'ambito della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Per l'Italia un unico film: About Last Year, opera prima di Dunja Lavecchia, Beatrice Surano e Morena Terranova. Ci troviamo nella periferia di Torino. Qui le ventenni Celeste, Giorgia e Letizia, tra amicizia, traguardi e la frequentazione delle ballroom, cercano di scrivere il loro futuro.

Nelle ballroom, fenomeno nato a New York dalla voglia di riscatto della comunità LGBT latina e afroamericana, le tre ragazze trovano uno spazio sicuro in cui possono essere padrone del proprio corpo senza essere soggette a giudizi, pregiudizi o provocazioni. Qui, al ritmo delle performance e del ballo, diventano davvero sorelle.

Da segnalare poi, sempre in concorso ma per la Germania, Life is not a competition di Julia Fuhr Mann, che mostra un collettivo di atleti queer entrare nello Stadio Olimpico di Atene con l'intenzione di onorare coloro che sono sempre stati esclusi dal podio dei vincitori. Qui incontreranno, tra gli altri, Annet Negesa, un'atleta degli 800 metri che è stata esortata dalle federazione sportive internazionali a sottoporsi a chirurgia ormonale.

Ma tra gli eventi di questa edizione ci sarà anche Incontro di notte, prima regia in assoluto di Liliana Cavani (che quest'anno riceve il Leone alla carriera). Si tratta di un corto di soli dieci minuti, risalente al 1959-61 e digitalizzato dal CSC.

Tra i corti di questa 38/ma edizione da sottolineare, per la produzione, De l'amour perdu di Lorenzo Quagliozzi prodotto da Simone Gattoni (Kavac Films) e Paolo Sorrentino/Daniela D'Antonio (Numero 10). Di scena la storia di una giovane monaca divisa tra Dio e l'Amore nella Francia occupata dai nazisti.



