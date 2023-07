Musica, Sophie and the Giants sul palco Pride Village Padova

Il Pride Village Virgo a Padova ospiterà sabato 29 luglio il live di Sophie And The Giants, l'artista inglese che sta cambiando le strade del nuovo pop e che da oltre tre anni è la regina delle radio nel nostro Paese.

Il progetto Sophie And The Giants,(Satg) nasce come gruppo a Sheffield nel 2015, da un'idea della cantante Sophie Scott.

Nell'aprile del 2018 hanno pubblicato il primo singolo, Monsters, e nell'ottobre dello stesso anno uscì poi l'Ep Adolescence. Il gruppo è attualmente nelle top ten delle classifiche radiofoniche di mezza Europa con il brano Paradise, realizzato insieme a Purple Disco Machine e rilasciato il 16 giugno 2023.

Ad aprire il concerto di Sophie And The Giants a Padova sarà una la cantautrice Valentina Tioli, autrice di brani pop con influenze R&b e indie.



