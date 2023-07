Accoltellamento a Padova, due persone fermate

Sono stati sottoposti a fermo i presunti autori dell'omicidio di Albert Deda, cittadino albanese 24enne, e del tentato omicidio di due connazionali di 26 e 28 anni, avvenuti ieri, poco dopo l'ora di pranzo in via Dorighello nel quartiere Forcellini di Padova. I due, residenti allo stesso indirizzo del morto, sono stati intercettati nella tarda serata di ieri, in autostrada, dagli agenti della Sezione di Polizia Stradale di Gorizia all'altezza dello svincolo di Villesse.





