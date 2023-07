Venezia, manifesto ufficiale dedicato al cinema on the road

Si ispira al cinema "on the road" l'immagine del manifesto ufficiale dell'80/a Mostra d'arte cinematografica di Venezia, firmata da Lorenzo Mattotti, autore anche della sigla della rassegna.

L'illustratore e autore italiano firma per il sesto anno l'immagine del manifesto ufficiale, e per il quinto la sigla della Mostra in programma dal 30 agosto al 9 settembre al Lido di Venezia. "Ho giocato con la grafica - sottolinea l'autore - per rappresentare mondi nuovi da esplorare attraverso il cinema.

Siamo convinti che ci sia un grande futuro proprio per il cinema che guarda lontano e si avventura verso nuove strade. Inoltre, quest'anno la Mostra festeggia la sua 80/a edizione e abbiamo voluto ricordarlo nel numero che appare sulla targa di un'automobile di fantasia. Naturalmente sono tanti i film che possono essere evocati guardando questa immagine, ad esempio Il sorpasso, Easy Rider o Thelma e Louise. Ciascuno trovi il suo film on the road".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA