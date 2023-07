Recuperati 2 escursionisti bloccati sulla ferrata Tomaselli

Bloccati senza casco, imbrago e pile sulla Ferrata Tomaselli alla Punta Fanes Sud, sopra Cortina D'Ampezzo, due escursionisti sono stati recuperati dal soccorso alpino la scorsa notte. ' Si tratta di due 25enni di Verona che, attorno alle 21.00 di ieri, hanno chiesto aiuto, incapaci di proseguire nella difficle via alpina e con la minaccia del temporale. Le squadre del Soccorso alpino di Cortina e della Guardia di finanza sono partite con i fuoristrada e poi hanno proseguito a piedi; in un'ora e mezza hanno raggiunto i due e li hanno dotati di casco e imbrago.

Dopo averli assicurati, la squadra ha iniziato a calarli a valle, per poi riportarli sul sentiero e riaccompagnarli alla macchina al Passo Falzarego. Dal loro racconto, lasciata l'auto nel parcheggio della funivia del Lagazuoi, i due ragazzi erano partiti la mattina e, dopo un giro, erano arrivati dove la Cengia Veronesi si innesta nel tratto centrale della Ferrata, iniziando a ridiscenderla e fermandosi un centinaio di metri più sotto. tra salti di roccia verticali, senza poter più proseguire. Le squadre sono rientrate alle 2.00 di oggi.



