L'Umana Reyer Venezia ingaggia la guardia Brown jr

L'Umana Reyer Venezia ha ingaggiato Barry Brown Jr, 27 anni, point guard di 191 centimetri proveniente dai francesi del Metropolitans 92, che ha appena disputato la Nba Summer League di Las Vegas giocando in quintetto base per i Phoenix Suns.

Figlio d'arte, Brown Jr. nasce a St. Petersburg in Florida, e studia a Kansas State, vestendo la maglia degli Wildcats per quattro annate accademiche; nel 2018 contribuisce in maniera decisiva alla conquista dell'Elite Eight, eliminando Kentucky nelle Sweet 16. Nel 2019 viene eletto Defensive Player of the Year della Big 12 Conference della Division I dell'Ncaa.

La stagione 2019/20 è la prima da professionista con gli Iowa Wolves, squadra G League dei Minnesota Timberwolves, con cui registra il season high di 35 punti contro i South Bay Lakers.

Nel luglio 2020 firma in Germania per i Riesen Ludwigsburg mentre nel 2022 veste per un breve periodo la divisa dei Beijing Ducks, nella Chinese Basketball Association.

Nella stagione appena trascorsa Brown Jr. ha giocato il campionato Nbl con i New Zealand Breakers arrivando in finale e vincendo il premio di sesto uomo dell'anno, poi si trasferisce ai Metropolitans 92 con cui gioca le ultime partite di regular season e i playoff.



