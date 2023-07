Conclusa la Coppa d'oro delle Dolomiti con 96 equipaggi

Meteo incerto ma grande entusiasmo per la tre giorni di Coppa d'Oro delle Dolomiti, la classica gara di auto d'epoca conclusasi ieri sera, con 96 equipaggi sulle strade che circondano Cortina D'Ampezzo.

La seconda e ultima tappa prevedeva 26 prove cronometrate e tre a media, distribuite lungo i 198 chilometri del percorso, con partenza dal quartier generale, il Grand Hotel Savoia, e l'arrivo allo Stadio del Ghiaccio. In mezzo, il passaggio per Dobbiaco, Marebbe, la Val Badia e i passi Valparola e Falzarego prima di rientrare a Cortina.

A spuntarla è stato l'equipaggio composto da Mario Passanante e Alessandro Molgora su Fiat 508 C del 1937. Con loro sul podio Alberto Aliverti e Stefano Valente su Alfa Romeo 6C 1750 Ss Zagato del 1929, e Marco Gaggioli-Andrea Pierini su Fiat 508 C del 1937. Nella categoria Legend, vincono Prandelli e Pasotti (Porsche 911 Carrera Cabriolet del 1986), davanti a Segale-Segale (Ferrari 328 GTS) e a Colombo-Guerrucci (Porsche 911 2.7 Targa). La categoria Tributo ha visto invece l'affermazione di Mozzi-Bianca su Ferrari 458 Spider, seguiti da Vergamini-Fabrizi su Ferrari 488 GTB e Sangiovanni-Sangiovanni su Ferrari Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA