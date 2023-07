'La sociedad de la nieve' di J. A. Bayona chiude Mostra

La sociedad de la nieve, diretto da J.A. Bayona è il film di chiusura, fuori Concorso, dell'80/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera, in programma dal 30 agosto al 9 settembre.

La sociedad de la nieve racconta l'epica vicenda di sopravvivenza in condizioni estreme e sarà proiettato in prima mondiale sabato 9 settembre, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, a seguire la cerimonia di premiazione.

Nel 1972 il volo 571 delle Forze aeree dell'Uruguay con a bordo una squadra di rugby diretta in Cile precipita su un ghiacciaio nel cuore delle Ande. Allo schianto sopravvivono solo 29 dei 45 passeggeri, che si ritrovano in uno degli ambienti più ostili al mondo e obbligati a ricorrere a misure estreme per poter restare in vita.

Diretto da J.A. Bayona, La sociedad de la nieve è prodotto da Belén Atienza, Sandra Hermida e J.A. Bayona. Il cast è composto da Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella, Esteban Kukuriczka e Tomas Wolf. Tratto dal romanzo di Pablo Vierci, è sceneggiato da J.A. Bayona, Bernat Vilaplana, Jaime Marques e Nicolás Casariego. Direttore della fotografia è Pedro Luque.





