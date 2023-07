Lo street artist Robert Vargas dona a Vicenza murale su Palladio

Robert Vargas, uno dei più affermati street artist americani, ha regalato a Vicenza un murale, frutto di un lavoro iniziato ieri pomeriggio e terminato oggi. Unico caso di artista vivente a cui la città di Los Angeles ha dedicato una piazza, ha visitato Vicenza e l'ha omaggiata con un personale ritratto di Andrea Palladio.

Sostenuto dagli amici Maurizio Sangineto e Giulio Bernardi, tra un temporale e una grandinata, ha trasformato in esperienza artistica il passaggio lungo contra' Pedemuro San Biagio.

"La street art, mezzo espressivo a cui la nuova amministrazione vuole dare spazio - commentano gli assessori alla cultura Ilaria Fantin e alle politiche giovanili, digitalizzazione e innovazione Leonardo Nicolai - regala la possibilità di riaccendere uno sguardo, restituendo vita, luce e colore. L'operazione è un segnale di apertura verso una città più viva e attrattiva, dove trovano spazio diversi linguaggi e forme d'arte che, in questo caso, partono dal passato di Andrea Palladio per restituire alla collettività una forma d'arte creativa e contemporanea".

L'anno scorso Robert Vargas aveva donato a Venezia, in occasione della festa del Redentore, un'opera ispirata alla salvezza dei veneziani dalla peste.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA