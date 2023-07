L''attività di controllo effettuata dalla Guardia di finanza l'anno scorso ha portato alla denuncia all'autorità giudiziaria per violazioni penali tributarie 14.045 persone, di cui 290 sono state arrestate. In buona sostanza, il 2% dei soggetti denunciati è finito in carcere. A segnalarlo è l'Ufficio studi della Cgia che ha elaborato i dati della Corte dei Conti.



