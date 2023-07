Soprano Bing Bing Wang al festival Vivaldi di Venezia

Bing Bing Wang, giovane soprano e influencer cinese, sarà a Venezia domani sera, 22 luglio, alle 20,30, al chiostro di San Francesco della Vigna, in apertura dell'ultima settimana del Festival Vivaldi nel segno di un'inedita collaborazione con la Cina e Hong-Kong.

Amata e seguita da moltissimi giovani cinesi, Bing Bing Wang sta diffondendo in Cina la conoscenza e l'amore per il barocco veneziano. "Cantare la musica di Antonio Vivaldi a Venezia la città dove è nato e dove ha operato praticamente quasi per tutta la sua vita - ha detto l'artista - è un privilegio assoluto, oltreché essere per me, che sono cinese, una grande sfida".

Bing Bing Wang nel 2014 è stata scelta tra le Top Ten Sopranos dalla CCTV, la principale emittente televisiva cinese, ha partecipato varie trasmissioni televisive, quali X Factor su Sky e, su Rai 1, in Chiambretti Music Show, esibendosi inoltre a fianco di cantanti fra cui Laura Pausini.



