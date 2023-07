Moto contro furgone, un morto e due feriti gravi

E' di un motociclista deceduto e di due feriti gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera a San Bonifacio per lo scontro tra la due ruote e un furgone. I vigili del fuoco, accorsi da Caldiero, hanno estratto l'autista incastrato nel furgone. Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem e stabilizzato.

Ferito in modo grave anche uno dei due centauri, mentre per l'altro non c'è stato niente da fare e il medico ne ha dovuto dichiarare la morte. I due feriti sono stati trasferiti in elisoccorso e ambulanza in ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA