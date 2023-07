Andrea Pallaoro presidente della giuria Venezia Classici

Sarà il regista e sceneggiatore Andrea Pallaoro a presiedere la Giuria di studenti di cinema che per il decimo anno assegnerà il Premio Venezia Classici per il miglior film restaurato alla 80/a Mostra del Cinema di Venezia. La Giuria, composta da 24 studenti, ognuno indicato dai docenti dei diversi corsi di cinema delle università italiane, dei Dams e della veneziana Ca' Foscari, potrà premiare il miglior documentario sul cinema presentato all'interno della sezione. Venezia Classici è la sezione che dal 2012 presenta alla Mostra, in anteprima mondiale, una selezione dei migliori restauri di film realizzati nel corso dell'ultimo anno da cineteche, istituzioni culturali e produzioni di tutto il mondo.

Curata da Alberto Barbera con la collaborazione di Federico Gironi, Venezia Classici presenta inoltre una selezione di documentari sul cinema e i suoi autori.



