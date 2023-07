A Venezia nasce il 'Campiello de le Perlere'

Il 'Campiello de le Perlere' è una esposizione dedicata all'arte delle perle di vetro veneziane: questa sera a Venezia ha aperto le sue porte al pubblico in Calle Priuli dei Cavalletti 100. Si tratta di uno spazio espositivo avviato per volontà dei coniugi Salvatore Sito e Antonella Rossi, titolari della storica azienda veneziana Suv, famosa per la creazione di perle di vetro 'a lume', grazie al quale torna a splendere il mestiere delle impiraresse, le infilatrici di perle di vetro veneziane ormai diventate una rarità.

All'inaugurazione ha preso parte la presidente del Consiglio comunale di Venezia Ermelinda Damiano, invitata per il suo impegno nell'ottenimento del riconoscimento Unesco per l'Arte delle Perle di Vetro, la cui iscrizione nel patrimonio culturale immateriale dell'umanità è avvenuta il 17 dicembre 2020. Questo traguardo, sostenuto dall'Amministrazione, è stato possibile grazie al Comitato per la Salvaguardia dell'Arte delle Perle di Vetro Veneziane che, nel 2017, ha iniziato, insieme all'associazione francese dei Perliers d'Art de France, il percorso di iscrizione. Il Comitato, che vede tra i suoi fondatori proprio Salvatore Sito e Antonella Rossi, raccoglie la comunità di perlere, perleri, impiraresse, infilatori, molatori e maestri d'arte veneziani, tutte figure che, in modi diversi, contribuiscono a sviluppare e sostenere la tradizione veneziana dell'arte delle perle di vetro nelle sue molteplici forme.

L'esposizione raccoglie la preziosa collezione della storica azienda di Salvatore Sito e Antonella Rossi, arricchendo così il civico n. 100 di Calle Priuli, dove, l'anno scorso, l'impiraressa Luisa Coventi aveva già allestito il museo-azienda la "Corte de le Impiraresse", focalizzato sulle 'conterie', piccole perline di pasta vitrea ottenute tagliando canne forate.





