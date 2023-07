Vino: Mionetto inaugura nuova Vinery a Valdobbiadene

La cantina Mionetto, storico brand del Prosecco, si rinnova co l'inaugurazione di una nuova area dedicata all'ospitalità, oltre all'ampliamento del sito produttivo, pensati per "coniugare tradizione e futuro".

La cantina nella sua nuova conformazione si sviluppa come spazio multifunzionale all'interno del Borgo Mionetto, che vuol essere il cuore di una comunità e un luogo d'incontro per ospiti locali e internazionali. All'interno del Borgo si trova il nuovo Visitors Center,; contemporaneamente è stato presentato il rinnovato sito produttivo che permette di aumentare la capacità fino a 220.000 bottiglie/giorno, pari a 48 milioni di bottiglie/anno nel sito di Valdobbiadene. Sommati alla capacità del secondo sito di produzione di Crocetta, Mionetto Spa è così in grado di raggiungere i 60 milioni di bottiglie/anno.



