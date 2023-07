Trovata la coppia del messaggio in bottiglia

Hanno finalmente risposto gli autori del messaggio in bottiglia di Malcesine. Ora hanno nome e cognome e, soprattutto, la loro storia d'amore iniziata sul Lago di Garda prosegue. I due innamorati felici sono Sabrina e Dennis Schwalbe e hanno rispettivamente 37 e 40 anni. Si conoscono da vent'anni e si sono sposati nel 2011 scegliendo Malcesine come meta del loro viaggio di nozze. Un viaggio che li ha fatti appassionare all'Alto Garda tanto da tornarci altre tre volte negli anni seguenti. Raggiunti dall'invito dell'Amministrazione gardesana, Sabrina e Dennis hanno accettato di buon grado di raccontarsi e confermano che torneranno presto, probabilmente a febbraio, in occasione di San Valentino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA