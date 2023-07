Tennis: al via a Verona terza edizione dell'Atp Challenger Tour

Grande attesa a Verona per la terza edizione dell'Atp Challenger Tour in programma da domenica 23 luglio a domenica 30 luglio sui campi dello storico Circolo Tennis Scaligero. Il torneo, a cui parteciperanno tra l'altro una decina di tennisti che sono stati già nei primi cento al mondo, sarà aperto da un'esibizione d'eccezione sabato 22 luglio: in campo Fabio Fognini, unico italiano ad entrare nella top ten mondiale sia in singolo che in doppio contro l'ex tennista croato Viktor Galovic, vincitore con la Croazia della Coppa Davis nel 2018, attuale direttore della società Vk Events organizzatrice della manifestazione per la gioia degli appassionati veronesi. Intanto nella quiete del circolo Scaligero il presidente Andrea Bonomini fa il punto della situazione. Oltre al Challenger, le prime squadre del circolo hanno centrato due promozioni: "La prima squadra maschile, promossa in A2, è stata imitata da quella femminile che, in due anni, ha inanellato solo promozioni, passando dalla B2 alla B1" evidenzia il presidente Bonomini "grazie alle giocate di Camilla Zanolini, Sveva Zerpelloni, Martina Muzzolon, Carlotta Bonomini e Luna Di Noto guidate da capitan Jury Margotto. Se la squadra di B1 femminile scenderà in campo il prossimo anno, quella maschile farà il suo esordio in A2 il 1 ottobre. "Mantenere la categoria è il primo obiettivo, se poi le cose dovessero mettersi in un certo modo non ci tireremo indietro com'è nello stile Scaligero» sottolinea Bonomini. «Manterremo l'ossatura che ha conquistato la A2 a partire da Riccardo Bellotti, il nostro capitano in campo» sottolinea Bonomini. Confermati gli austriaci Sebastian Ofner oggi n. 69 Atp giunto agli ottavi del Grande Slam di Parigi ed impegnato a Wimbledon nel tabellone principale nonché Jurij Rodionov n. 118 Atp. Primo acquisto: il tedesco Jeremy Jahn n. 647 Atp, ancora una volta dall'Accademia di Riccardo Bellotti. Confermati i vivai Samuele Seghetti ora 2.3 grazie anche ai successi internazionali, Federico Caruso (2.8) e Tommaso Franchini (2.6).



