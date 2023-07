Sono 37 le persone che sono dovute ricorrere alle cure dei medici per lesioni riportate nella nuova ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sera in Veneto. Lo fa sapere il Presidente Luca Zaia, specificando che si tratta di ferite lievi e annunciando che firmerà oggi stesso l'estensione dello stato di emergenza, terminati i censimenti dei danni in corso dalle prime ore del mattino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA