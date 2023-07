Quercia secolare cade e travolge auto, ferito il conducente

Una quercia secolare è improvvisamente caduta stamani ad Asolo (Treviso) travolgendo un'automobile il cui conducente è rimasto ferito.

L'episodio è avvenuto intorno alle ore 6.00. I pompieri, arrivati da Castelfranco Veneto (Treviso), hanno liberato il conducente rimasto intrappolato nell'auto, che è stato poi preso in cura dal personale del Suem 118 per essere trasferito in pronto soccorso. Sono ancora in corso le operazioni del taglio della pianta per liberare la sede stradale.



