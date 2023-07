Jesurum Venezia produrrà bianchiera per Crystal Cruises

Jesurum, storico brand veneziano di biancheria di lusso, produrrà la biancheria in esclusiva per Crystal Cruises, la compagnia crocieristica acquisita dal gruppo A&K con a capo Manfredi LeFebvre D'Ovidio.

L'azienda lagunare, guidata da Paola Cimolai, presidente e amministratore delegato, e da sua sorella Carla, ha aumentato il portafoglio ordini di circa il 50% rispetto al 2022. Per la fornitura di Crystal ha impiegato un team di 12 persone per otto settimane.

Oltre all'ambito crocieristico, nel mercato retail negli ultimi sei mesi sono stati siglati nuovi accordi e distribuzione con negozi a Capri, Palm Beach, Miami, Montenegro, Cipro. In particolare sono stati stretti accordi con un secondo rivenditore a Los Angeles e una collaborazione con "Moda Operandi", piattaforma americana che detiene i brand più famosi sul mercato dell'abbigliamento e di accessori. Jesurum ha poi portato a termine nuovi progetti "custom made" per due ville in Libano, una town house a New York, una nel lago di Ginevra, alcune residenze reali e 36 mega yacht.

Il piano di espansione di Jesurum prevede infine due progetti sul mercato hotellerie con il 'Cipriani' di Venezia e l'hotel Passalacqua di Como.



