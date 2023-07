L'Umana Venezia ingaggia l'ala Simms

L'Umana Reyer Venezia ha ingaggiato, 24 anni, forte ala di 203 centimetri per 110 chilogrammi, proveniente da Paris Basketball.

Nato a East Orange (New Jersey), Simms al college veste la maglia dei Clemson Tigers per quattro anni, raggiungendo la Sweet 16 dell'Ncaa nella prima stagione e venendo inserito nel terzo quintetto All-Acc nel 2020 e nel secondo nel 2021.

Nell'estate 2021 gioca la Summer League con i New York Knicks per poi giocare l'intera stagione con i Westchester Knicks. Nel 2022/23 gioca con Parigi 30 partite in campionato (13.2 punti, 6.4 rimbalzi e 2.7 assist, 60% da 2 e 45% da 3) e 15 in Eurocup (13 punti e 4.6 rimbalzi con il 62% da 2 e 40% da 3).

Simms è ora impegnato nella Summer League di Las Vegas con i Denver Nuggets.



