Venezia, preapertura della Mostra dedicata a Gina Lollobrigida

Sarà dedicata a Gina Lollobrigida, icona del cinema italiano scomparsa a gennaio, la serata di preapertura dell'80/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, martedì 29 agosto. In Sala Darsena, al Palazzo del Cinema del Lido, avrà luogo un doppio programma con Portrait of Gina (1958, 27') di Orson Welles, presentato in prima mondiale in collaborazione con Cinecittà nella versione restaurata dal Filmmuseum di Monaco di Baviera, e La provinciale (1953, 113') di Mario Soldati, presentato in prima mondiale nella versione restaurata dal Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale, in collaborazione con Compass Film. I due film rientrano nel programma di Venezia Classici dell'80/a Mostra e fanno parte del progetto di iniziative dedicate alla grande attrice ideate dalla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni e dalla presidente di Cinecittà, Chiara Sbarigia. Un progetto che comprende anche due mostre fotografiche in corso a Roma e Venezia e un premio ai giovani talenti, che sarà presentato durante la Mostra del Cinema.





