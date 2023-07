Scoperta una discarica abusiva di materiale edile a Vicenza

Una discarica abusiva di rifiuti a cielo aperto, di oltre 2000 metri quadri, è stata scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza a Vicenza, durante un controllo a un'azienda di rivestimenti edili.

I militari del Gruppo Vicenza, assieme al personale dell'Arpav, hanno effettuato il controllo nei giorni scorsi, finalizzato al riscontro delle modalità di gestione dei rifiuti.

La discarica è stata individuata grazie ad uno dei sorvoli aerei effettuati dalle Fiamme Gialle con l'elicottero della sezione aerea di Venezia.

La discarica era su un terreno adiacente alla sede della società, e vi erano stati depositati, tra la vegetazione e in grande quantità, cumuli di rifiuti edili, imballaggi in sacchi e sfusi e materiale di risulta proveniente dalla macinazione della pietra. Il rappresentante legale della società, proprietario del terreno, è stato denunciato per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA