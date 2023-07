Presentato in Consiglio regionale libro Juri Roverato

È stato presentato oggi a Venezia, nella sede del Consiglio regionale del Veneto, il libro di Juri Roverato 'Il dono' (Altromondo editore).

L'autore padovano 46enne, laureato in filosofia, insegna danza e teatro agli adulti e ai bambini, ed è affetto da tetraparesi spastica fin dalla nascita. Il suo primo libro è in realtà una autobiografia nella quale, in ciascun personaggio, è possibile trovare elementi che rappresentano la personalità dell'autore. 'Il dono', ambientato nel '700, narra le storie di un legionario di frontiera, Joe Barber, ultimo superstite di un attacco al forte da parte dei pellerossa che inizia a vivere con la tribù degli indiani, e della nipote Rayen Wakanda, abituata a una vita diversa che è spinta però dalla curiosità di conoscere la vita degli aborigeni; le voci narranti sono due oggetti inanimati che guidano le vite di coloro che li possiedono: una catenina e un tamburo.

"Si tratta di un momento eccezionale - ha detto il presidente dell'assemblea legislativa Roberto Ciambetti - perché Juri Roverato con questo libro e con la sua esperienza di vita, ci chiede di rispettare i disabili per la loro professionalità, per quanto fanno e non in quanto disabili, ma perché uomini e donne capaci di creare emozioni, aprire nuove prospettive, mentre ci pongono davanti a delle domande tutt'altro che scontate, da cui non dobbiamo fuggire, come accade con i veri artisti".



