Maxi-opera di land art celebra l'anniversario di George Orwell

E' un maxi ritratto di George Orwell, nell'anniversario dei 120 dalla sua nascita, l'ultima opera di land art realizzata su un terreno agricolo a Castagnaro (Verona), dall'artista dell'aratro', Dario Gambarin.

Il mega-Orwell appare nella sua grandiosità - naturalmente se visto dall'alto - in un terreno di stoppie di grano di 27.000 metri quadrati. Eè stato eseguito da Gambarin con trattore, aratro ed erpice rotante, a mano libera, cioè senza tracciamenti precedenti.

"Ho voluto dedicare questo colossale ritratto allo scrittore - dice l'artista - perché il mondo in cui viviamo limita sempre di più la nostra privacy. Esattamente come aveva previsto Orwell nel suo romanzo 1984, anno in cui è nato Zuckerberg. Una singolare coincidenza? Mi sembra di vivere in un'epoca che limita sempre di più le libertà e soprattutto la verità delle cose e sta abolendo il passato, lasciandoci sospesi in un tempo presente che non ha futuro." Orwell, autore visionario, anticipò nel suo romanzo distopico 1984 (tra i più importanti del '900) molti scenari sul controllo delle libertà individuali che sarebbero divenuti realtà con il web, nonchè crisi geopolitiche mondiali, per le quali coniò termini ancora oggi in uso, come la 'guerra fredda' tra Usa e Russia.



