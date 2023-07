Bigon (Pd),rendere più attrattiva professione medico di base

Una proposta di legge per rendere più attrattiva in Veneto la professione del medico di medicina generale è stata presentato oggi in Consiglio regionale dalla consigliera del Pd Anna Maria Bigon, vicepresidente della quinta commissione (competente per sanità e sociale). La proposta di legge statale, da trasmettere al Parlamento, chiede l'istituzione del Dipartimento integrato Università- Servizio sanitario regionale" e la modifica del Decreto legislativo 17 agosto 1999, in materia di "condizioni di formazione dei medici chirurghi e degli specializzandi".

Alla presentazione sono intervenuti anche Cristiano Samueli della Fimmg, e le consigliere Dem Francesca Zottis e Chiara Luisetto.

"Oggi presentiamo la riforma della medicina territoriale - ha esordito Bigon - che per noi è fondamentale alla luce della drammatica carenza dei medici di base: le ultime stime, risalenti ad aprile, parlano di 784 zone carenti in Veneto per i medici di famiglia. Il risultato è l'affollamento dei Pronto soccorso, con i cittadini privi di punti di riferimento sui territori. Crediamo che la medicina territoriale sia il simbolo della sanità pubblica, un filtro importante all'ospedalizzazione". La legge, in sostanza, punta a rendere più attrattiva la professione di medico di medicina generale, contrastando i troppi abbandoni ai corsi di formazione, offrendo ai giovani medici "più prospettive di carriera e incentivi economici. Chiediamo - ha aggiunto Bigon - di equiparare la specializzazione di medicina generale alle altre specializzazioni universitarie".



