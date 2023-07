Assalto di giovani di estrema destra a festa di Rifondazione

Un'aggressione con petardi e bastoni è stata compiuta poco dopo la mezzanotte da un gruppo di giovani di estrema destra durante la "Festa in Rosso - Festa del partito della Rifondazione comunista", a Quinzano, in provincia di Verona.

La segnalazione - informa la Questura scaligera - è giunta al 113 dopo il lancio di un petardo all'interno dell'area della manifestazione. Quindici minuti dopo, il gruppo di giovani ha aggredito i presenti con bastoni per poi darsi alla fuga a bordo di un'auto.

Gli agenti delle Volanti li hanno quindi intercettati e identificati: si tratta di cinque giovani, noti come militanti di estrema destra, già coinvolti a dicembre negli assalti contro alcuni tifosi del Marocco che stavano festeggiando a Verona durante i Mondiali di calcio.

Sono al vaglio degli investigatori i filmati per attribuire le responsabilità e si attende la denuncia da parte dei tre uomini rimasti feriti durante l'agguato.



