Scontro fra barche a Venezia, salvati i tre occupanti

Tre persone sono state salvate stamane dai pompieri dopo essere finite in acqua nello scontro fra le loro due barche in laguna, verso le 6.30. L'incidente è avvenuto, nel bacino della stazione Marittima,, all'altezza di una briccola. Una delle due imbarcazioni, un cabinato, è affondata.

I vigili del fuoco accorsi dalla Marittima, e da Venezia centro storico con il nucleo sommozzatori, hanno recuperato le tre persone, che non hanno riportato ferite. Sono state comunque assistite dal personale del Suem. Sul posto la polizia di stato e la capitaneria di porto.



