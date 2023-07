Cessna precipita sul monte Baldo, morto il pilota

Un cittadino tedesco 57enne è morto oggi precipitando con il proprio Cessna Fr 182 - un piccolo aereo da turismo - sulle alture del Monte Baldo, nei pressi del Vajo dell'Orsa, in territorio veronese.

Quando i soccorritori - pompieri, uomini del Soccorso Alpino, sanitari del Suem - sono giunti sul posto, per il pilota non c'era più niente da fare. A bordo c'era solo il 57enne tedesco, proprietario del Cessna. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, sul quale l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un'inchiesta. Il piccolo aereo era partito poco prima dall'aeroporto 'Gianni Caproni' di Trento, ed era diretto a Verona Boscomantico.



