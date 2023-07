In Veneto massime in salita, ma finora non è luglio record

VENEZIA Temperature in aumento, di 2-3 gradi oggi in Veneto rispetto alla giornata di venerdì, ma l'anticiclone caldo che da sud sta spingendo sull'Italia potrerà i picchi più roventi tra lunedì e martedì (ipotizzati anche 38-39 gradi). Finora nella regione il caldo è stato pesante ma non insopportabile: non solo grazie alla rinfrescata, con vento e gradinate di due giorni fa, ma soprattutto perchè l'escursione termica tra massime e minime della notte è ancora alta, intorno ai 12-13 gradi in meno. Questo ha evitato per il momento le temute notti tropicali, con termometri che scendono di pochi gradi rispetto al giorno. I termometri stanno raggiungendo in queste ore i 34 gradi in molte zone della pianura. L'ondata calda sta risparmiando la montagna: a Cortina si registrano 26 gradi, nella notte la minima è stata di 13. E sopra il capoluogo dolomitico, a Ra Valles, 2.582 metri, sulle Tofane, la minima ha segnato 5,6 gradi. Per il Veneto, in sostanza, luglio 2023 è ancora distante dai primati di temperatura registrati nel luglio 2022, il secondo più caldo della serie storica (1994-2021) per le minime, il primo in assoluto per le massime.

GM/ S41 QBXV



Riproduzione riservata © Copyright ANSA