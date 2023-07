'Telegraph Awards 2023' Venezia miglior meta turistica

Venezia ha conquistato il titolo di "miglior meta europea" ai The Telegraph Awards 2023, da 25 anni tra i premi più importanti del settore turistico.

Nell'edizione del ritorno dopo la pandemia i lettori dello storico quotidiano britannico (nato nel 1885) posizionano il capoluogo lagunare davanti a Siviglia e Roma. A confermare il primato generale del nostro Paese anche il gradino più alto del podio guadagnato dall'Italia rispetto agli stati europei, davanti a Grecia e Norvegia.

"Un prestigioso riconoscimento che premia gli sforzi di questi anni per organizzare e ospitare a Venezia eventi di qualità e per favorire la ripresa dopo la pandemia". commenta l'assessore comunale al Turismo, Simone Venturini. "La soddisfazione più grande - aggiuge - è che a premiare la nostra città sono stati i lettori di uno dei più importanti quotidiani del Regno Unito. Significa che chi in questi anni ha visitato Venezia è tornato a casa il più delle volte con un bel ricordo.

Ci siamo impegnati a fondo convinti che puntare sulla qualità più che sulla quantità sia la scelta giusta anche attraverso eventi che si sono imposti nello scenario nazionale e internazionale, come per esempio il Salone Nautico all'Arsenale".



