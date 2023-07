Sciopero: pochi disagi treni in Veneto, ritardi per maltempo

Sono contenuti finora i disagi causati in Veneto dallo sciopero del personale ferrioviario.

Trenitalia non ha fornito finora dati sulle cancellazioni. Ve ne sono state alcune, anche di convogli a lunga percorrenza, ma la situazione nelle stazioni prncipali, da Verona a Venezia, non è caotica. Agli sportelli delle informazioni si registrano code di viaggiatori, soprattutto turisti, che chiedono aggiornamenti sull'operatività dei vari convogli.

I problemi maggiori sono stato dovuti ai danni del maltempo che la notte scorsa ha colpito il Nordest. Alberi e rami caduti sui binari hanno provocato l'interruzione della linea Venezia-Trieste, tra Cervignano e San Stino di Livenza - qui sono rimaste ferme tre 'frecce', e Trenitalia ha attivato i servizi sostitutivi con pulmann - e anche sulla linea Udine-Treviso. In mattinata comunque la ricircolazione anche su queste tratte è stata completamente riattivata.



