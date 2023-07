Scatta piano Cav per esodo estivo a fine luglio e agosto

Scatta il piano delle Concessioni autostradali Venete in previsione dell'esodo estivo di fine luglio e di agosto. Traffico intenso, ovvero "bollino rosso", nella direzione Padova-Venezia è previsto per il 28 luglio e durante il week-end del 4 e 5 agosto. Mentre nella direzione opposta, di controesodo, sono previsti altri quattro giorni di bollino rosso: durante il week-end del 19 e 20 agosto e il 27 e 28 agosto. In tutto il periodo luglio-settembre, il venerdì e sabato sono giornate da traffico sostenuto nella direzione verso le spiagge e la domenica e il lunedì per chi va in direzione opposta. Tutti i lavori di manutenzione programmata sul Passante e la Tangenziale di Mestre saranno sospesi nelle giornate "calde" dell'esodo. In caso di particolari eventi che possano creare problemi al traffico su Passante o Tangenziale di Mestre Cav potrà decidere di dirottare i flussi sul percorso autostradale alternativo. Tutte le 96 porte disponibili nelle 7 stazioni autostradali gestite saranno presidiate nelle giornate in cui è prevista la maggior concentrazione di traffico e sarà garantita l'apertura di tutte le 59 porte di uscita. Nei giorni più critici saranno a disposizione furgoni attrezzati degli ausiliari della viabilità, automezzi per il soccorso meccanico, un'ambulanza per il soccorso sanitario, due mezzi attrezzati con segnaletica per il servizio presegnalazione code, 122 pannelli a messaggio variabile per l'informazione all'utenza, 144 telecamere per il controllo visivo delle tratte autostradali e della rete di adduzione, 34 webcam accessibili dal sito internet della società. In caso di necessità sono disponibili 12.000 bottiglie di acqua minerale refrigerata per la distribuzione agli automobilisti. Sarà inoltre predisposto, con la Croce Rossa di Venezia, un presidio sanitario fisso con ambulanza in corrispondenza dell'area di servizio di Arino Est, sulla A4.

Cav, inoltre, prevede dal 15 luglio al 15 agosto, tra mezzanotte e le 5 di ogni sabato e domenica (più il giorno di Ferragosto), l'offerta di un caffè gratis ai viaggiatori che sceglieranno di effettuare una sosta nelle aree di servizio di Arino Est e Arino Ovest.



