Festa del Redentore, ancora posti liberi per assistere ai fuochi

Vi sono ancora alcuni posti liberi per la prenotazione alla Festa del Redentore 2023, che come sempre infiammerà Venezia la sera del 15 luglio. Sono dispobili, informa Vela spa, sia per assistere allo spettacolo dalle rive, sia per chi vuole assistervi dall'acqua, ormeggiando le barche in bacino. Vela annuncia anche che sono state predisposte alcune variazioni e un potenziamento dei servizi di trasporto prima e dopo la manifestazione.

Come da tradizione, c'è grande attesa per la "Notte famosissima". Il Redentore, con lo spettacolo dei fuochi in bacino San Marco, è l'evento più amato e tradizionale nel calendario cittadino. Le prenotazioni vanno effettuate al seguente link: www.redentorevenezia.it. Lo spettacolo pirotecnico, che illuminerà per circa 40 minuti il Bacino di San Marco, inizierà alle ore 23.30.

Tra le novità di quest'anno, la sostituzione delle lampade a incandescenza con quelle a led in tutt le luminarie posizionate lungo rive e le fondamenta; un'attenzione alla sostenibilità che produrrà una riduzione del 75% del costo sulla bolletta dell'energia.



