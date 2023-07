Migranti: Prefetto Venezia, vanno accolti in maniera dignitosa

L'accoglienza dev'essere dignitosa, deve contare sulla volontarietà dei sindaci, e le Prefetture devono comunicare tempestivamente gli arrivi, per evitare poi disagi nei territori. Sono le linee che la Prefettura di Venezia, guidata da Michele di Bari, sta seguendo nella gestione dei richiedenti asilo, distribuiti anche nelle regioni del Nord, provenienti dai luoghi di sbarco.

"Si tratta finora di un numero congruo di arrivi - precisa il Prefetto - Non stiamo ragionando sui numeri. Ho letto che qualcuno ha fatto una previsione di 4.000; non è così, i numeri sono flessibili, dipende innanzitutto dalle condizioni meteo-marine. Gli sbarchi, e quindi i numeri, possono ridursi".

Sui problemi sollevati in queste ore da diversi, sindaci, soprattutto del vicentino, che si sono ritrovati gruppetti di migranti davanti ai municipi, nelle ore più disparate, di Bari spiega: "Dispiace se ci sono stati dei disagi, ma questi dipendono soprattutto da mancate comunicazioni. I sindaci del Veneto stanno collaborando, e bene, i migranti vengono distribuiti su tutto il territorio regionale. Ma altrettanta collaborazione e attenzione dev'esserci da parte delle Prefetture".

"Dobbiamo governare questo fenomeno - conclude il prefetto - con leale collaborazione, ricordando che la linea è quella dell'accoglienza diffusa, evitando accentramenti di persone in luoghi già fragili, così come nei comuni a forte vocazione turistica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA