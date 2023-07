Famiglia travolta: per i funerali lutto cittadino a Venezia

Venerdì, in occasione dei funerali del piccolo Mattia di 2 anni di Marco, il padre, e, Maria Grazia, la nonna, falciati da un'auto a Santo Stefano di Cadore a Venezia sarà proclamato il lutto cittadino. Lo annuncia il sindaco Luigi Brugnaro.

Per Brugnaro di tratta di "un gesto di vicinanza alla famiglia, ai parenti e ai tanti amici di tre vittime innocenti di una immane tragedia. Tutto il comune di Venezia sarà unito nel dolore".

Già domani sera in città è stata organizzata una fiaccolata per ricordare le tre vittime. Si svolgera, dalle ore 21.15 tra le località di Favaro e Dese lungo la pista ciclabile che costeggia il bosco di Mestre.

I funerali, venerdì, saranno alle 10.30 nella chiesa di Sant'Andrea a Favaro Veneto. Su richiesta dei familiari, l'ingresso alla chiesa sarà riservato prioritariamente ai parenti e alle amicizie più intime, oltre che ad una rappresentanza dei Comuni di Venezia e di Santo Stefano di Cadore. La diretta televisiva sarà diffusa dall'emittente Antenna 3.



