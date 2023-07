Sanità: Zaia, recuperiamo 4mila prestazioni a settimana

La sanità veneta sta recuperando circa 4mila prestazioni mediche alla settimana sulle liste di attesa che si erano accumulate soprattutto a causa dell'emergenza Coivid. Lo ha riferito il presidente della Regione, Luca Zaia, in merito alla consegna in consiglio regionale, da parte della Cgil, di 15mila firme per l'abbattimento delle liste d'attesa."Stiamo riorganizzando la macchina della sanità e facendo squadra" ha detto il govcernatore.

Zaia ha ricordato che la sanità del Veneto eroga 80 milioni di prestazioni all'anno, "e abbiamo una proiezione del 20% in più rispetto allo scorso anno - ha aggiunto -. C'è un apporto di tecnologia che noi abbiamo voluto, raddoppiando i robot chirurgici". "Abbiamo visite urgenti che sono tutte saturate - ha puntualizzato Zaia -; le B non hanno galleggiamenti; poi abbiamo del D, differibili entro 30 giorni, e su queste abbiamo galleggiamento passato da 70 a 50 mila al mese".



