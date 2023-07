Anziana scivola e muore in fossato d'irrigazione

(ANSA) - SANTA GIUSTINA IN COLLE, 09 LUG - Un'anziana è morta dopo essere scivolata in un fossato d'irrigazione di un campo agricolo. L'incidente avvenuto a Fratte di Santa Giustina in Colle (Padova). Secondo una prima ricostruzione la vittima era uscita di casa e si era incamminata verso il campo agricolo, cadendo all'interno del piccolo canale d'acqua. I pompieri accorsi dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno recuperato la salma che è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto il personale sanitario del Suem e il medico, che ha dichiarato la morte della donna.

