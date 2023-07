Urso, prima dell'estate riordino distribuzione carburanti

(ANSA) - PADOVA, 07 LUG - "Prima della pausa estiva porterò in consiglio dei ministri, insieme al ministro Pichetto Fratin, il riordino generale del settore della distribuzione dei carburanti". Lo ha annunciato stamani a Padova il ministro dell'Industria e del Made in Italia, Adolfo Urso.

Il provvedimento, ha aggiunto Urso, in collegamento con il Family Business Forum, servirà "anche per incentivare il passaggio all'alimentazione elettrica, come necessario per la maggior sostenibilità ambientale del Paese". (ANSA).