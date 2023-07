Urso, 'intendo intervenire su caro voli, non è giustificato'

"Intendo intervenire nei prossimi giorni affinchè le compagnie comprendano che almeno su alcune rotte i prezzi siano calmierati". Lo ha detto il minnistro per il Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo in collegamento al Family Business Forum di Padova.

"I voli sono sempre pienti di turisti - ha rilevato Urso - e poi il prezzo del carburante rispetto all'anno scorso si è ridotto di oltre il 30%. Non è perciò assolutamente giustificato che, a sette mesi dal calo del carburante, ci sia un aumento medio che per alcune compagnie supera il 40%. E' una situazione che non possiamo accettare, ci vuole maggiore consapevolezza - ha concluso il ministro - altrimenti assumeremo dei provvedimenti". (ANSA).

