Fieragricola 2024 punterà su innovazione e formazione

(ANSA) - VENEZIA, 07 LUG - Innovazione, formazione, contenuti, business e passione, potenziando la formula che abbraccia trasversalità e verticalizzazione espositiva. Sarà questa l'anima di Fieragricola 2024, la rassegna internazionale di Verona dedicata all'agricoltura, le cui linee sono state discusse, nella tenuta Serego Alighieri di proprietà del Gruppo Masi, a Gargagnago in Valpolicella (Verona).

"Crediamo molto in Fieragricola - ha detto il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo -: vogliamo investire e farla crescere, non solo in termini espositivi, ma soprattutto in chiave di innovazione, business, formazione, per dare un indirizzo al settore e avviare un dialogo costruttivo con le istituzioni, in modo da garantire risposte in linea con le esigenze di un comparto produttivo strategico a livello nazionale".

Fieragricola 2024 sarà sempre più «trasversale, diversificata, con una verticalizzazione sulle filiere e un nuovo layout espositivo suddiviso in meccanica agricola, viticoltura, frutticoltura, olivicoltura, zootecnia e agro-bioenergie e Fieragricola Tech, salone dedicato all'innovazione con focus specifici su robotica e digitale, energie rinnovabili in agricoltura, gestione e risparmio dell'acqua, biosolutions», ha spiegato Matteo Pasinato, sales manager di Fieragricola. I Paesi e le aree target per l'edizione 2024 saranno, in particolare: Spagna, Austria, Alpe Adria, Turchia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Israele, Iran, Nord Africa, Mozambico, America Latina, Comunità degli Stati Indipendenti. (ANSA).