Famiglia travolta da auto, tre i morti

(ANSA) - BELLUNO, 06 LUG - Tre morti, tra cui un bambino di tre anni, a Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese, per un incidente in cui un'auto ha centrato in pieno una famigliola in passeggiata. Oltre al papà e alla nonna è morto all'ospedale di Belluno un bimbo di 2 anni che si trovava sul passeggino condotto dalla madre. L'incidente ha coinvolto una famiglia di turisti veneziani che si trovava in vacanza nella località dolomitica. Secondo le prime informazioni, l'impatto è avvenuto in pieno centro del paese. A travolgere il gruppo sarebbe stata una vettura con targa tedesca. Il papà e la nonna sono morti sul colpo, mentre il piccolo è spirato in ospedale a Belluno. Ad assistere all'impatto sono state molte persone perchè in quel momento si stava svolgendo in chiesa un funerale. (ANSA).