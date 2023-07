Don Graziani nuovo direttore de La Voce dei Berici

(ANSA) - VICENZA, 06 LUG - Cambio alla direzione de La Voce dei Berici, il settimanale della diocesi di Vicenza. Ad annunciarlo oggi, con una nota apparsa nel sito web del periodico, il consiglio di amministrazione della testata che "avuto il consenso del vescovo Giuliano, ha nominato don Alessio Giovanni Graziani direttore responsabile del settimanale diocesano per il prossimo triennio". Don Graziani manterrà l'incarico di direttore dell'Ufficio diocesano per la pastorale delle comunicazioni sociali e assistente spirituale di Radio Oreb. "Con la firma del numero di questa settimana del settimanale diocesano - viene precisato nella nota - dopo 14 anni di preziosa collaborazione, si conclude la direzione affidata a Lauro Paoletto, che il consiglio di amministrazione ringrazia per l'apporto fornito, guidando la testata in periodi complessi e difficili, con equilibrio e competenza, rinnovando la grafica nella edizione cartacea e portando il giornale on line e nelle nuove opportunità dei social". "Ai nostri lettori - conclude la nota del Cda - l'assicurazione che La Voce dei Berici continuerà ad essere accogliente raccoglitore delle istanze delle comunità locali, animate dal vigore della fede, dall'entusiasmo della speranza e dalla gioia della carità".

(ANSA).