Abodi, il Franchi? progetto Comune faccia come Venezia

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Ieri ho visto il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Avendo chiara la posizione dell'Europa sulla finanziabilità degli stadi che è negativa, come ha fatto Venezia bisogna che il progetto del comune si predisponga alla natura della misura finanziaria". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine del Consiglio Nazionale del Cip al quale ha partecipato. (ANSA).