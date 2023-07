Tripla donazione a catena, prima volta al mondo

(ANSA) - PADOVA, 05 LUG - Tre città coinvolte, tre coppie di donatori e riceventi tra di loro incompatibili dal punto di vista immunologico e una maratona di 18 ore di per eseguire prelievi e trapianti. Sono i numeri della catena internazionale di donazioni e trapianti di rene da vivente avvenuta tra gli ospedali di Padova, Barcellona e Bilbao, la prima al mondo nel suo genere. A coordinarla, il 20 giugno scorso, il Centro nazionale trapianti per l'Italia e l'Organizacion nacional de trasche plantes per la Spagna. La catena di interventi è partita dall'Italia. Alle 8.30 all'Azienda ospedaliero-universitaria di Padova il primo prelievo di rene su una donatrice volontaria di 56 anni. L'organo è stato trasportato immediatamente all'Aeroporto di Milano-Linate con il coordinamento del Centro regionale trapianti del Veneto. (ANSA).