Mondi Riflessi, i viaggi in musica di Palazzetto Bru Zane

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - La musica francese del periodo romantico per un viaggio intorno al mondo. È la proposta della stagione 2023-2024 del Palazzetto Bru Zane, il centro che ha sede a Venezia e lavora per diffondere e far riscoprire il patrimonio musicale francese dal 1780 al 1920. I due festival veneziani di autunno e primavera e i numerosi incontri internazionali vogliono appunto mostrare i ''mondi riflessi'' nei libretti delle opere e nei luoghi che le hanno ispirate. Il calendario è scandito da importanti anniversari da commemorare: il bicentenario della nascita di Édouard Lalo (1823) e il centenario delle morti di Gabriel Fauré e di Théodore Dubois (1924).

Il festival Mondi riflessi in programma dal 23 settembre al 27 ottobre, metterà in evidenza l'ispirazione straniera nella musica francese del XIX secolo. Nel concerto inaugurale nella sede veneziana, accompagnate dal pianoforte di François Dumont, Jodie Devos ed Éléonore Pancrazi eseguiranno arie d'opera e duetti spaziando dalla Spagna al Portogallo fino all'India e al Giappone. Il 24 settembre, i pianoforti di Ismaël Margain e Guillaume Bellom suoneranno Cécile Chaminade (La Sévillane) e Camille Saint-Saëns (Caprice arabe), mentre la chitarra di Luigi Attademo porterà in Spagna il 3 ottobre con opere di Fernando Sor, Dioniso Aguado o Francisco Tarrega. Il festival si concluderà il 27 ottobre con un programma per pianoforte a quattro mani interpretato da Lidija e Sanja Bizjak toccando l'Algeria (Suite algérienne di Camille Saint-Saëns), l'Egitto (Le Songe de Cléopâtre di Mel Bonis) e India (Danse Indoue di Cécile Chaminade). In primavera, Palazzetto Bru Zane di Venezia proporrà dal 23 marzo al 23 maggio 2024 il festival dedicato a Gabriel Faurè.

La Francia, da sempre crogiolo artistico, in epoca romantica vide crescere questo suo ruolo grazie all'incremento degli scambi internazionali. L'aria d'opera francese più nota al mondo, la Carmen di Bizet, - suggeriscono gli organizzatori - non è forse una habanera? Eccola, quindi, nel programma della stagione. Al Théâtre des Arts di Rouen ne sarà proposta una riscoperta visiva con i costumi di Christian Lacroix, la scenografia e la messinscena della sua prima rappresentazione nel 1875. (ANSA).