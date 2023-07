In manutenzione la prima paratoia del Mose

(ANSA) - VENEZIA, 05 LUG - Hanno preso il via oggi le operazioni di manutenzione delle barriere che proteggono Venezia e la sua laguna dall'acqua alta. Quattordici ore di lavoro sono state necessarie per sganciare la prima paratoia del Mose: una manovra complessa portata a termine da Fincantieri che ha in gestione le fasi manutentive della barriera alla bocca di Treporti.

La paratoia verrà ora trasportata nella zona industriale di Marghera per le operazioni di rito e sostituita con una di riserva in attesa di essere monitorata e ripulita. Si tratta di un intervento atteso per verificare lo stato di salute dell'opera e che riguarderà, gradualmente, tutte le 78 paratoie del sistema di difesa di Venezia dalle acque alte. La prossima paratoia sarà sganciata a fine agosto.

"A tre anni dal primo sollevamento - sottolinea il commissario straordinario per il Mose, Elisabetta Spitz - oggi la manutenzione entra a regime, un passo importante e indispensabile per rendere il Mose sempre efficiente e in grado di difendere la laguna da eventi estremi come è già accaduto in questi anni".

Le operazioni di sganciamento della paratoia sono state illustrate da Vinicio Tresin, responsabile della manutenzione di Fincantieri alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e del prefetto Michele Di Bari. (ANSA).