Family business forum,a Padova confronto sulle imprese familiari

(ANSA) - PADOVA, 05 LUG - Un momento di confronto dedicato alle imprese familiari, che da sempre sono uno degli assi portanti dell'economia del nostro Paese. E' quello che si svolgerà da domani al 7 luglio, negli spazi del Centro Culturale Altinate- S. Gaetano a Padova, in occasione dell'edizione 2023 del Family Business Forum, Sul tavolo i temi cruciali come il passaggio generazionale, l'apertura del capitale al private equity, la transizione energetica e la sostenibilità verso il territorio e i dipendenti, la diversità e tutti quegli aspetti legali e finanziari che riguardano le aziende familiari e che sono influenzati dalle grandi sfide legate agli scenari macroeconomici.

"Arriviamo all'edizione 2023 di Family Business Forum mentre assistiamo a una riscoperta del capitalismo familiare che, pur non perfetto, ha mostrato di essersi saputo rimettere in gioco e di poter concorrere alle sfide poste dall'incertezza del contesto socio-politico, dall'accelerazione tecnologica e dalla necessaria transizione ecologica. E questo anche grazie a un nuovo dialogo tra generazioni che, proprio per questo avrà molto spazio nell'edizione di Padova." spiega Maria Silvia Sacchi, ideatrice e direttrice del Fbf.

Il Veneto conta 2.183 imprese con fatturato superiore ai 20 milioni di euro che generano un fatturato di 189 miliardi di euro e un valore aggiunto di circa 545 miliardi di euro. Di queste, tre quarti sono imprese a controllo familiare, rappresentando l'asse portante dell'economia del territorio con un'incidenza maggiore rispetto alla media nazionale (73,5% vs 65%). (ANSA).